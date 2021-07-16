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Эксклюзив Эха 22:04, 16 июля 2021

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение по делу о превышении полномочий

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат осужденного политика Андрей Грохотов.
«Сегодня Никите Белых было предъявлено обвинение — это два эпизода ч. 3 пункт «в» статьи 286 — превышение должностных полномочий лицом, занимающую государственную должность РФ с тяжкими последствиями. Суть обвинения заключается в деятельности АО «КРИК» — организации, принадлежавшей Кировской области», — рассказал адвокат.
По словам А.Грохотова, события, которые вменяются, как преступные, связаны с периодом 2012-2015 гг. «Первый эпизод связан с квартирами, принадлежавшими АО «КРИК», которые были приобретены и построены на средства, выделенные из бюджета в 2011 году. Сумма выделенных средств была 488 млн рублей. Мы полагаем, что этот эпизод связан с перекладыванием ответственности на Никиту Белых за те события, которые случились в начале 2020 года, когда в апреле разразился скандал с выселением бюджетников из занимаемых ими жилых помещений-квартир, принадлежавших АО «КРИК»», — пояснил он.
Как отметил адвокат, все это произошло с банкротскими процедурами, которые проходили в Арбитражном суде Кировской области, по итогам проверки было возбуждено уголовное дело, изначально ущерб от этого преступления по первому эпизоду рассчитывался как стоимость тех квартир, которые попали в конкурсную массу, где сумма составляла 93 млн рублей.
Защита предполагает, что это не окончательная редакция обвинения, добавил А.Грохотов.
«Сейчас обвинение несколько изменило свою позицию, считает, что вся сумма бюджетных средств, выделенная на приобретение этих квартир 488 млн руб. была нецелевым образом использована. Защита полагает, что столь сильное изменение в обвинении еще неокончательны, поскольку сроки следствия еще есть, не исключаем, что обвинение будет предъявлено в какой-то другой редакции. Но мы считаем, что это уголовное преследование связано с тем, что было допущено банкротство АО «КРИК» полной дочки Кировской области. Причем допущено это было в период с 2017 -2018 года, когда Белых уже не являлся губернатором. Видимо, в данном случае, Никита Белых был выбран лицом, которое должно отвечать за то, что не совершал», — отметил адвокат.


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