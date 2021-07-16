Взрослые пациенты со спинальной мышечной атрофией провели сегодня пикет возле министерства здравоохранения в Москве

Они требовали, чтобы чиновники обратили внимание на проблемы с лекарствами. Люди держали плакаты со словами «мы тоже хотим жить». Пикетчики сетовали, что не могут получить дорогостоящие препараты для лечения СМА, которые зарегистрированы в России. Об этом рассказал инициатор акции, 19-летний москвич Даниил Максимов.

После акции с его участниками пообщались представители Минздрава. Они взяли контакты пикетчиков и пригласили их в общественную приемную ведомства, где пообещали в понедельник рассказать, как можно решить проблему.