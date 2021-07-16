РБК: Бизнес обрадовался новости об отмене специальных цифровых кодов в Москве

Мера перестанет действовать уже с понедельника. При этом власти признали, что из-за неё столичные рестораны без веранд потеряли большую часть выручки.

Индустрия ликует, такими словами охарактеризовал настроения представителей отрасли в Москве глава ресторанного холдинга Ginza Project. Период, когда заведения пускали людей внутрь только по цифровым кодам он назвал очень сложным. Максим Ползиков общаясь с изданием РБК отметил, что холдинг зафиксировал падение выручки в ресторанах с верандами в ряде случаев на 50 процентов, без них – на 90. Восстановят ли рестораны доходы в ближайшее время вопрос, поскольку август худший месяц лета для индустрии, отметил собеседник РБК.

В то же время представитель группы Шоколадница надеется, что после отмены цифровых кодов поток клиентов за пару недель восстановится. Поскольку люди соскучились по атмосфере кофеен и летних встреч с друзьями. О том, что ситуация для бизнеса улучшится, говорят и другие рестораторы.

Они признались, что истощены локдауном и назвали правильным решение столичных властей.

Немного раньше замминистра промышленности Виктор Евтухов признал: столичные рестораны без веранд за время действия так называемых qr-кодов потеряли от 60 до 85 процентов выручки. Такие же цифры с самого начала называли и сами рестораторы, но городские власти это отрицали.

Помимо отмены обязательных кодов рестораны, бары и клубы начиная со следующей недели будут опять работать ночью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что показатель вакцинации на многих столичных предприятиях, а также в сферах здравоохранения и образования, приближается к 70%.