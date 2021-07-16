Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз Каннского фестиваля в конкурсе «Особый взгляд»

Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз Каннского фестиваля в конкурсе авторского кино «Особый взгляд». Ученица Александра Сокурова удостоена награды за фильм «Разжимая кулаки», — сообщает издание Variety. «Особый взгляд» — вторая по значимости программа киносмотра. Его победители получают поддержку во французском прокате.