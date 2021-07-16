Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз Каннского фестиваля в конкурсе «Особый взгляд»

Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз Каннского фестиваля в конкурсе авторского кино «Особый взгляд». Ученица Александра Сокурова удостоена награды за фильм «Разжимая кулаки», — сообщает издание Variety. «Особый взгляд» — вторая по значимости программа киносмотра. Его победители получают поддержку во французском прокате.
2021-07-16T21:31:51+03:00
2021-07-16T21:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 16 июля 2021
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