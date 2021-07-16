Пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации призвала активнее бороться с климатическими изменениями

Пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис призвала мировое сообщество активнее бороться с климатическими изменениями.

«Сильные дожди привели к разрушительным наводнениям. В Западной Европе десятки жертв, больше всего пострадавших в Германии и Бельгии. Другой пример: на юге Финляндии уже 27 дней подряд наблюдается температура выше 25 градусов. Это Финляндия! Не Испания, это не Северная Африка –Финляндия! Нам необходимо активизировать действия по борьбе с изменением климата. Мы делаем недостаточно для того, чтобы оставаться в рамках целей Парижского соглашения».

Клэр Нуллис также обратила внимание на рекордно высокую температуру в Финском заливе – до 26,6 градусов.