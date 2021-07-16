NASA сообщает о возобновлении работы телескопа Hubble

Специалистам удалось подключить резервные блоки питания и управления и выполнить еще ряд манипуляций. Сейчас команда следит за оборудованием, чтобы убедиться в его правильной работе. Hubble был запущен в 90-ом году, за эти годы он провел свыше полутора миллионов исследований вселенной, на основе которых подготовлено около двух десятков тысяч научных работ. В середине июня телескоп перестал работать из-за сбоя в системе.