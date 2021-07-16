NASA сообщает о возобновлении работы телескопа Hubble

Специалистам удалось подключить резервные блоки питания и управления и выполнить еще ряд манипуляций. Сейчас команда следит за оборудованием, чтобы убедиться в его правильной работе. Hubble был запущен в 90-ом году, за эти годы он провел свыше полутора миллионов исследований вселенной, на основе которых подготовлено около двух десятков тысяч научных работ. В середине июня телескоп перестал работать из-за сбоя в системе.
2021-07-16T21:02:39+03:00
2021-07-16T21:02:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 16 июля 2021
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