Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе, России и Белоруссии

Причина – новый индийский штамм коронавируса, — сообщил сегодня секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов. По его словам, будет уменьшено число приезжих из этих стран, не исключено, что правительство примет и какие-то еще дополнительные меры. О чем конкретно идет речь – он не уточнил. Новый штамм «дельта» COVID-19 впервые выявили в Индии прошлой осенью. По данным экспертов, эта разновидность обладает повышенной заразностью.

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила сегодня, что распространенность этого штамма в России сейчас составляет около 70%.