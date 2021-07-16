Столичные власти признали масштабы ущерба бизнеса из за введённых цифровых пропусков для посещения заведений общепита

«За время действия QR-кодов кафе и рестораны, особенно без летних веранд, потеряли до 85% выручки» – сказал зам-министр промышленности Виктор Евтухов.

Московский бизнес начал жаловаться на почти полную потерю выручки сразу же после введения новой меры, при этом в мэрии усомнились в правдивости их жалоб.