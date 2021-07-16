В Туве из-за коронавируса объявлен локдаун

Жителям республики запрещено выходить на улицу за исключением работы и неотложных дел, а детям до 14 лет можно находиться на улице только в сопровождении взрослых. Приостановлена работа непродовольственных магазинов, рынков, различных сервисов бытовых услуг, детских дошкольных организаций.

Турагентствам запрещено принимать и размещать приезжих в гостиницах. Парки и игровые зоны закрыты. Магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и салоны сотовой связи смогут продолжить работу. Сроки окончания локдауна власти пока не назвали.