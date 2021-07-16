В «Аэрофлоте» опровергли информацию «Открытых медиа» об отмене обязательных ПЦР-тестов для экипажей

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал несоответствующей действительности информацию «Открытых медиа» об отмене обязательных ПЦР-тестов для экипажей воздушных судов. Как он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» процедура проводится в тестовом режиме.

«Мы проводим тестирование в тестовом режиме. Информация «Открытых медиа» она не соответствует действительности. «Аэрофлот» не мог принять решение об отказе», — сказал М.Демин.

По его словам, у «Аэрофлота» нет полномочий отменять решения регулятора.