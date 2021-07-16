Семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога с продажи жилья при покупке новой квартиры

Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Поправки в законодательство должны быть готовы к ноябрю этого года. Распоряжение адресовано правительству и Госдуме. Речь идет о жилье, которое находится в собственности менее пяти лет и продажа которого сейчас облагается НДФЛ.