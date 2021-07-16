Комиссия Госдумы по этике не стала лишать мандата депутата Алексея Бурнашова, оскорбившего сотрудников полиции

Ему лишь рекомендовали принести публичные извинения, — сообщает интернет-издание Znak.com. На прошлой неделе «единоросса» с признаками опьянения задержали в Перми сотрудники ДПС. По информации СМИ, он отказался от медосвидетельствования и не выполнял требования полицейских, а также нецензурно выражался в отношении представителей власти.
2021-07-16T19:31:51+03:00
2021-07-16T19:36:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 16 июля 2021
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