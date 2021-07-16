Комиссия Госдумы по этике не стала лишать мандата депутата Алексея Бурнашова, оскорбившего сотрудников полиции

Ему лишь рекомендовали принести публичные извинения, — сообщает интернет-издание Znak.com. На прошлой неделе «единоросса» с признаками опьянения задержали в Перми сотрудники ДПС. По информации СМИ, он отказался от медосвидетельствования и не выполнял требования полицейских, а также нецензурно выражался в отношении представителей власти.