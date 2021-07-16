После отмены QR-кодов в Москве, проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах продолжатся

После отмены обязательных цифровых пропусков в Москве, проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах продолжатся. Об этом сообщили в столичной мэрии. Там отметили, что проверки будут проходить регулярно. Сегодня мэр Сергей Собянин объявил, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, QR-коды для посещения заведений общепита с понедельника отменяются.
2021-07-16T19:31:32+03:00
2021-07-16T19:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 16 июля 2021
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