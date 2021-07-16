«Аэрофлот»с сегодняшнего вечера временно отменяет обязательное тестирование на коронавирус для экипажей воздушных судов. Об этом сообщают сотрудники перевозчика. По их словам, отмена произошла «по звонку сверху». В мессенджере бортпроводникам сообщили, что тестирование будет проходить только в ночное время. Информацию подтвердили в Шереметьевском профсоюзе летного состава, в котором состоят, в том числе, пилоты «Аэрофлота». Источник «Эха» в авиакомпании сказал, что эта информация не соответствует действительности.
В начале июля Росавиация обязала все авиакомпании проводить тестирование экипажей каждые 72 часа.
«Открытые медиа»: «Аэрофлот» временно отменяет обязательное тестирование на коронавирус для экипажей
«Аэрофлот»с сегодняшнего вечера временно отменяет обязательное тестирование на коронавирус для экипажей воздушных судов. Об этом сообщают сотрудники перевозчика. По их словам, отмена произошла «по звонку сверху». В мессенджере бортпроводникам сообщили, что тестирование будет проходить только в ночное время. Информацию подтвердили в Шереметьевском профсоюзе летного состава, в котором состоят, в том числе, пилоты «Аэрофлота». Источник «Эха» в авиакомпании сказал, что эта информация не соответствует действительности.