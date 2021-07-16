Автомобили Lada стали самыми невостребованными в Европе за первую половину этого года

Продажи уменьшаются уже не первый год подряд.

741 «Ладу» продали в странах Евросоюза за последние шесть месяцев. Эти данные представила Европейская ассоциация автопроизводителей. Для сравнения, в прошлом году там купили 2075 таких автомобилей, и это также было на 58 процентов меньше, чем в предыдущем.

Речь идёт об остатках старых партий машин, потому что официально АвтоВаз больше не занимается поставками в ЕС. Компания отказалась от этого в 2019-ом году, потому что автомобили российской компании не соответствуют требованиям союза по количеству вредных выбросов.

Тем не менее, как сообщает агентство РБК, в Европе всё равно еще есть предприятия, которые импортируют автомобили Lada. Они работают в странах, куда ранее их поставляли больше всего. Небольшие местные компании, которые специализируются на этом бизнесе, можно найти, например, в Германии, Чехии и странах Прибалтики.

В свою очередь больше всего машин в Европе сейчас продаёт немецкая компания Volkswagen. За полгода на рынке было продано более 550 тысяч её автомобилей.