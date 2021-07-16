В пресс-службе президента Белоруссии отрицают проблемы со здоровьем у Александра Лукашенко

Глава государства чувствует себя прекрасно, сказала в беседе с интернет-изданием News.ru его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Она отметила, что вчера он вместе с гостями из России и Украины, при полном зрительном зале досмотрел открытие фестиваля «Славянский базар» в Витебске. На этом его рабочая командировка закончилась, и он улетел в Минск. Слухи о здоровье Лукашенко Эйсмонт назвала фейками и призвала не обращать на них внимания.

Ранее телеграм-канал Белсат сообщил, что на Славянском бульваре белорусскому президенту стало плохо и самолет с ним спешно вылетел в Минск.