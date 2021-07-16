Главный фотограф Reuters Даниш Сиддики убит в Афганистане

Как сообщает агентство, он попал в засаду с колонной афганских сил безопасности. В результате нападения боевиков запрещённой в России группировки «Талибан». Сиддики проработал в Reuters более 10 лет, он жил в Мумбаи. В 2018 году вместе с ещё 6 коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии за снимки насильственных преступлений в Мьянме.