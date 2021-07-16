Главный фотограф Reuters Даниш Сиддики убит в Афганистане

Как сообщает агентство, он попал в засаду с колонной афганских сил безопасности. В результате нападения боевиков запрещённой в России группировки «Талибан». Сиддики проработал в Reuters более 10 лет, он жил в Мумбаи. В 2018 году вместе с ещё 6 коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии за снимки насильственных преступлений в Мьянме.
2021-07-16T19:04:12+03:00
2021-07-16T19:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 16 июля 2021
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