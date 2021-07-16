Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который отбывает наказание в колонии, предъявили обвинение по новому уголовному делу. По нему грозит от трех до 10 лет.

Никиту Белых обвинили в превышении полномочий с тяжкими последствиями. По версии следствия занимая пост главы Кировской области он обеспечил выделение из бюджета региона почти 450 миллионов рублей Кировской региональной ипотечной корпорации.

Средства должны были пойти на строительство и закупку жилья бюджетникам. При этом компания как утверждает следствие не имела прав управлять жилым фондом. Часть денег она израсходовала на свои нужды, а на другую купила квартиры и сдавала их в аренду. Программа Служебное жилье, мероприятия по которой Белых активно освещал в СМИ, на самом деле как утверждают в СК не было. По версии следствия Белых также обеспечил выдачу той же самой корпорацией кредита одной из фирм Кировской области в 320 миллионов рублей. Большая часть средств по версии следствия пошла на нужды юридических лиц, не связанных с компанией. Суммы не вернули, а Арбитражный суд в итоге взыскал с областного правительства 200 миллионов рублей в пользу Кировской региональной ипотечной корпорации.

В 2018-м Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки за покровительство бизнесу. Вину экс-губернатор Кировской области не признал. Он отбывает наказание в колонии Рязанской области.