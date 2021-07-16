Власти стран Европы, затронутых катастрофическим наводнением, сообщили, что количество жертв еще будет расти

Только в Германии их число уже превысило 100 человек.

Для ликвидации последствий наводнения и поиска пропавших в зону ЧП направлены военнослужащие Бундесвера. ТАкже мобилизованы все спасательные службы, — рассказывает «Немецкая волна». Для устранения завалов используют тяжелую армейскую технику. Военные занимаются установкой временных лагерей для тех, кого эвакуировали с территории бедствия. Многие, по сообщениям корреспондентов с мест происшествия, погибли в результате разрушения домов. Кто-то остается в подтопленных домах и ждет помощи спасателей.

Немецкий таблоид Das Bild вышел с заголовком, в котором окрестил разрушительное наводнение «водами смерти». А Süddeutsche Zeitung описывает на своих страницах апокалиптическую картину: «Из-за дождя, продолжавшегося более 24 часов, во многих населенных пунктах в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце возникло опасное положение и хаос. Реки вышли из берегов, потоки воды и грязи смели целые улицы, люди потеряли все, что имели ... Это абсолютная катастрофа».

Американская CNN показывает драматические кадры и отмечает, что то, что происходит в Европе — самый страшный катаклизм, который переживает континент со времён Второй Мировой войны.

Те интенсивность и степень, с которой вода затопила Германию, шокировали экологов и ученых, которые попросту не ожидали настолько быстрого развития событий, — пишет британская Thе Guardian. Они уверены, что всё случилось из-за халатного отношения человечества к климату. Теперь им потребуется время для того, чтобы скорректировать прогнозы и разработать новый план действий, который может помочь властям в том, чтобы подобное больше не повторялось. Впрочем, многие издания отмечают, что прямая связь между глобальным потеплением и нынешним катаклизмом в Европе пока не доказана. Но такое — может повторяться.

Ученые не раз предупреждали о том, что изменение климата могут привести к таким катастрофическим последствиям, — отмечает в своем комментарии ВВС, но их обращения просто проигнорировали. «То, что сейчас происходит в Северном полушарии из-за масштабных пожаров и тепловых волн, очередное напоминание о том, насколько серьезным является изменение климата». Немецкий корреспондент ВВС подчеркивает, что даже власти страны не могут пока оценить объем ущерба для экономики, а также то, сколько все-таки людей пропало.

Власти Германии пообещали социальную помощь из бюджета всем немцам, пострадавшим в результате наводнения.