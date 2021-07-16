Найдены живыми все пассажиры самолёта, совершившего жёсткую посадку в Сибири

Серьёзно пострадал только один человек.

Вертолёт спасателей уже увез экипаж и пассажиров Ан-18 с места вынужденного приземления борта. Всего это восемнадцать человек. Командир самолёта сломал ногу, остальные обошлись ссадинами и ушибами. Как объявили в администрации Томской области, это произошло благодаря профессионализму пилотов.

Телеграмм-канал «112» опубликовал видео, которое записала пассажирка рейса Надежда Силюта. На записи она стоит на фоне вертолёта, улыбается, и говорит, что все в порядке.

Самолёт авиакомпании «СиЛА», который следовал из города Кедрового в Томск пропал с радаров. Позже у него сработал аварийный маяк. По предварительной версии, при наборе высоты у Ан-28 отказали двигатели.

Посадка была жёсткой. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что пилотам удалось в экстренном порядке приземлить самолёт на брюхо. В свою очередь интернет-издание Baza опубликовало снимки, на которых заметно, что Ан-28 лежит на крыше. Также на снимках видно, что в шасси самолёта застряли ветки деревьев.

Один из пассажиров рассказал изданию, что, коснувшись земли, самолёт упёрся носом в почву и перевернулся. Спасателей люди ждали примерно два часа. За это время они развели рядом костёр, поскольку думали, что им придётся провести на месте приземления ночь.

Тем временем в авиакомпании «СиЛА» сказали агентству ТАСС, что самолёт был исправен. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич не считает, что возраст пассажирского самолета Ан-28 мог стать причиной технических проблем и последующей жёсткой посадки. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». «Ан-28 — это самолет еще более меньшего размера, чем Ан-26 или 24, это самолет для региональных и местных авиалиний. Но, как и все самолеты Антонова, хорошие и неприхотливые при условии их качественного современного обслуживания. Именно поэтому до сих ему нет им замены, и мы вынуждены летать на пожилых самолетах. Ведь эти самолеты очень просты, и фактически они обслуживаются по состоянию. Я думаю, что когда будет разбирательство, что случилось с самолетом, то технический возраст самолета не будет рассматриваться как какой-то отягощающий фактор», — сказал эксперт.

В.Лукашевич, считает, что нужно дождаться расследования произошедшего, так как в случае авиапроисшествий всегда существует три группы причин. «Это человеческий фактор, куда входит ошибка пилота, либо наземное обслуживание, далее — это погодные условия и технические условия. Сейчас пока сложно говорить о чем-то. Известно только, что была жесткая посадка, и самое важное, что все пассажиры живы. Но от чего это произошло, покажет расследование. Я бы не стал делать выводы, забегая вперед, на основании того, что это самолет с возрастом», — отметил он.