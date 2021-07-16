Журналист Роман Баданин, по данным газеты «МК», покинул Россию

Это произошло на фоне того, как интернет-издание «Проект», чьим главным редактором был Баданин, Генпрокуратура назвала нежелательной организацией.

В ближайшие несколько дней Баданин пообещал воздерживаться от комментариев. По его словам, в скором времени выйдет некая «громкая» публикация. При этом он не подтвердил и не опроверг свой отъезд из России. Других подробностей «МК» не приводит.

Между тем еще накануне вечером Роман Баданин и еще его несколько коллег были внесены в реестр СМИ-иностранных агентов. Команда «Проекта», в свою очередь, сообщила, что признанная в России нежелательной американская компания «Проект Медиа» находится в стадии ликвидации. Как утверждается, коллектив сетевого издания не будет иметь с фирмой никаких финансовых отношений и намерен продолжать работу. Правда, в какой форме – пока не ясно.

Впрочем, силовики сегодня задержали одного из журналистов «Проекта» Петра Маняхина, который также был внесен в реестр СМИ-иностранных агентов. Это произошло на Алтае – по данным интернет-издания «Медиазона», корреспондент вел съемку с беспилотного аппарата, что не понравилось силовикам, решившим оформить административный протокол. Правда, с тех пор Маняхин, как отмечается, не выходит на связь. Что именно он снимал с дрона, не ясно.

Тем временем в поддержку и защиту «Проекта» выступили редакции нескольких изданий. Это, в частности, телеканал «Дождь» и интернет-издание Znak.com, объединение независимых СМИ «Синдикат-100», а также организаторы известной журналистской премии «Редколлегия».

Всего в перечне организаций, признанных в России нежелательными, до недавнего времени было 40 компаний, при этом среди них не было ни одного СМИ.



Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в эфире «Эха» сказал, что признание нежелательной деятельности издания «Проект», как журналистской команды, произошло впервые, продолжение их деятельности – теперь преступление.

«В последние несколько лет в России произошёл ренессанс расследовательской журналистики. Это связано, в том числе, с Алексеем Навальным и его расследованиями. Кроме того, команда «Важных историй» Романа Анина. Собственно, «Проект» запускался как команда, занимающаяся именно расследовательской журналистикой. И посмотрите, чему мы свидетели в последние месяцы — на большинство этих команд власти оказывают прессинг: обыски у Романа Анина, обыски у Романа Баданина, а теперь и прецедент признания такой деятельности нежелательной. А нежелательной, с точки зрения российского законодательства признаются те организации, которые угрожают национальной безопасности».

Впрочем, Павел Чиков отметил, что хотя деятельность отдельных журналистов не запрещена, многих их них включили в перечень иностранных агентов.

В Кремле внесение журналистов в реестр иностранных агентов отказались считать запретом на работу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сказал, что журналисты «Проекта», издатель которого признан нежелательной организацией, могут продолжить работу в других изданиях при условии, что они будут выполнять обязанности, которые предписываются по закону.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал «Эху», что проблемы со СМИ и журналистами, которых называют иноагентами, необходимо решать организованно.

Павел Гусев Добавил, что журналисты в период, когда готовились эти законопроекты, должны были более жестко и организованно возражать против принятия поправок.