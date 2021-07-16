Российским властям не удается переломить тенденцию по росту смертности от коронавируса

Четвертый день подряд в стране фиксируют максимальные показатели по новым жертвам эпидемии. За прошедший день умерли еще 799 заболевших, — сообщает оперативный штаб. На этом фоне столичные власти отчитываются о многократном росте темпов вакцинации в городе.

КОВИД-19 становится фатальным для почти 2 с половиной процентов заболевших. Всего за сутки в стране выявлено 25 704 новых случая, которые обнаружены во всех 85 регионах федерации. После небольшой паузы второй день подряд рост количества новых случаев возобновился . За два дня увеличение составило более 2 тысяч. В Москве темпы напротив несколько замедлились. С начала июля вектор на падение волны сохраняется.

В столичном Департаменте здравоохранения «Эху Москвы» заявили, что первым компонентом вакцины привились уже 3 миллиона 800 тысяч человек. Около 2 миллионов защищены полностью. Сейчас в городе ежедневно прививают более 120 тысяч человек. В короткие сроки были созданы мощности, позволяющие обеспечить возможность вакцинации всех желающих, количество которых выросло в 4 раза.

В департаменте здравоохранения полагают, что востребованность вакцинации выросла из-за появления нового штамма, а также в связи с началом сезона отпусков. При этом ранее городские предприятия обязали вакцинировать по меньшей мере 60% сотрудников.



Несмотря на то, что в Москве, по данным властей, первую прививку сделали больше половины взрослых, академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в интервью «Эху» сказал, что пока ни о каком уровне, при котором эпидемия может прекратиться, речи не идет.

Снизить заболеваемость, по словам Покровского, помогут простые меры предосторожности – прежде всего, отметил эпидемиолог, необходимо носить маски.



В то время, как оперштаб регистрирует максимальную смертность, а столица остается лидером среди российских регионов по этому показателю, городские власти отменяют систему цифровых кодов, необходимых для посещения ресторанов и кафе. О послаблениях сегодня сказал мэр Сергей Собянин.

Собянин сказал, что система QR-кодов, которая проработала в городе почти три недели, свою задачу выполнила.

Комментируя ослабления коронавирусных ограничений в Москве, политик Владимир Рыжков сказал «Эху», что считает это несвоевременным и не исключил, что действия властей связаны с осенней избирательной кампанией.

Грядущее голосование уже не первое, которое проводят власти за время пандемии. В частности, в прошлом году, несмотря на коронавирус, было проведено голосование по поправкам к Конституции. Между тем, на этой неделе Россия снова поднялась на четвертое место по числу заболевших среди всех стран. Главный санитарный врач сегодня отметила, что ситуация сейчас ухудшается в регионах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что страна задействовала все возможности по обеспечению больниц на местах медицинским кислородом. Правительство изучает возможности его импорта.

По словам Мантурова, российские производители медицинского кислорода работают на пределе.