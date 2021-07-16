В Кремле утверждают, что Путин не в курсе того, что его статью об Украине должны будут изучать военные

В Кремле утверждают, что президент Владимир Путин не в курсе того, что его статью об Украине в обязательном порядке должны будут изучать военные. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это «вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий».

Накануне издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что глава Минобороны Сергей Шойгу поручил изучать статью президента «Об историческом единстве русских и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке.