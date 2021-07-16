Осужденному бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение по новому уголовному делу

Следственный комитет обвиняет его в превышении должностных полномочий при нахождении на государственной должности, повлекшем тяжкие последствия. Эта статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

В 2018 году Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Свою вину он не признает.

