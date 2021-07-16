На Сахалине власти города Углегорска сорвали выпуск местной газеты

В тот же день её главного редактора уволили.

Около десяти человек ворвались в редакцию газеты «Углегорские новости», а когда сотрудники всё равно продолжили работать, в здании выключилось электричество, потому что кто-то перерезал провода. Об этом главный редактор издания Зинаида Макарова написала в его телеграмм-канале. Она утверждает, что попытка помешать работе журналистов произошла в среду. Перед этим, по словам руководителя редакции, её в администрацию вызвал мэр Сергей Дорощук, где вручил ей распоряжение об увольнении.

Макарова пишет, что глава Углегорска действовал по наставлению от людей из «Восточной горнорудной компании». Главный редактор отметила, что перед этим визитом газета работала над выпуском о нарушениях в работе этого крупного производителя угля. Сотрудники ВГК, как добавила главред, ранее приходили и к ней — они пытались договориться о том, чтобы её издание не публиковало критическую информацию о предприятии.



В свою очередь мэр Дорощук сказал в интервью сахалинской журналистке Ксении Семеновой, что главреда «Углегорских новостей» уволили, во-первых, из-за нежелания идти на контакт с администрацией, и, во-вторых, из-за того, что она не публиковала обязательные сведения о финансово-хозяйственной деятельности редакции.

На прошлой неделе в «Восточной горнорудной компании» объявили об обрушении породы на складе угольного разреза. Пострадавших нет. Представители предприятия сказали, что причины произошедшего выявляет специальная комиссия.