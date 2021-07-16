Сайт адвокатского объединения «Команда 29» заблокирован Роскомнадзором

Уведомление об этом организация получила, сообщается в ее телеграм-канале. Интернет-издание «МБХ медиа» обнаружило, что в реестре заблокированных ресурсов, сайт «Команды 29» был заблокирован вчера по решению Генпрокуратуры. Ведомство сослалось на статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Адвокаты и юристы правозащитного объединения занимаются делами о госизменах и шпионаже, а также защищают штабы Навального, которые российские власти признали экстремистскими организациями.