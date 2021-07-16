Политик Рыжков выразил непонимание в отношении несвоевременного ослабления коронавирусных ограничений в Москве

Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я совершенно не понимаю решение мэра Москвы и руководства об отмене QR-кодов для посещения общепита. И не поддерживаю это. Я за ужесточение мер. Потому что катастрофически развивается ситуация. В столице каждый день умирает по 100 человек дополнительно, а в стране до 800 человек в день. Мы третьи в мире находимся по смертности, и у нас очень низкий процент вакцинированных. Это означает, что волна заражений, смертей, переполнения больниц, дефицита кислорода – будет приобретать все более трагический характер», — сказал он.

В.Рыжков выступил за ужесточение карантинных мер.

«Я вообще бы закрыл большую часть торговых центров, запретил бы концерты и вечеринки», — сказал он.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отмену обязательных QR-кодов улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации.