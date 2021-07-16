Цены на бананы в России достигли максимальных значений за последние пять лет

В июне один килограмм плодов в среднем стоил чуть более 84 рублей, в апреле — более 89. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты связывают подорожание с ослаблением курса рубля, проблемами с логистикой и наценками посредников.