Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софт

Они смогут заменять иностранное программное обеспечение и оборудование на отечественный аналог по мере истечения действия лицензий и сроков амортизации. Это не придется делать одномоментно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоговое заседание рабочей группы, созданной при комитете Госдумы по финансовому рынку.

В Министерстве цифрового развития позднее сообщили изданию, что во внесенных осенью прошлого года в правительство проектах уже учитывается такая схема перехода на российские аналоги.