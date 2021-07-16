«ЕР», по оценкам европейских аналитиков, на грядущих парламентских выборах получит поддержку четверти россиян

Такие данные приводит центр Europe Elects.

Результаты опроса центр опубликовал в Твиттере. Эта структура занимается публикацией результатов изучения общественного мнения, которые опросные компании проводят в различных странах, в основном в Евросоюзе. Аналитики отмечают, что у Europe Elects был самый точный прогноз итогов выборов в Европейский парламент. У них имеется отдельная страница, посвящённая России. Правда, на официальном же сайте организации, пока написано, что данные «скоро появятся».

Вопрос, который задали респондентам звучал так: «Какую из партий Вы готовы поддержать, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье». Согласно результатам, Госдума в таком случае состояла бы из шести фракций. Единая Россия может рассчитывать на 25 процентов голосов, следующими идут коммунисты с 16 процентами, а далее ЛДПР (у них 14 процентов). Ещё две партии могут попасть в нижнюю палату — это эсеры с 9 процентами и Российская партия свободы и справедливости с 7 процентами. Что же касается «Яблока», то она на грани попадания в Думу — у неё согласно опросу — 5 процентов. Остальные партии получили менее размера статистической погрешности, которая не превышает 3,5 процентов.

Опрос проводили с 27 по 29 июня в крупных российских городах путем интервьюирования. В нём приняли участие полторы тысячи респондентов. Стоит лишь напомнить, что выборы в российскую госдуму проводятся по смешанной системе — голосованием по партийным спискам, а также по одномандатным округам.

Как отмечают аналитики, ранее Europe Elects дал самый точный прогноз итогов выборов в европейский парламент. Выборы в Государственную думу запланированы в России на середину сентября.

