На Алтае задержали журналиста издания «Проект» Петра Маняхина

Накануне его и четверых других сотрудников издания власти признали иностранным агентом. Как пишет сайт «Медиазона» со ссылкой на его друзей, Маняхин успел сообщить, что причиной задержания стала съемка с дрона и после этого перестал выходить на связь.

Американскую компанию, издававшую «Проект», Генпрокуратура вчера признала нежелательной организацией. На следующий день журналисты сообщили, что она находится в стадии ликвидации и отвергли любые финансовые отношения с фирмой в дальнейшем. При этом они пообещали продолжить выпускать расследования.

Сегодня газета «Московский комсомолец» сообщила, что главный редактор «Проекта» Роман Баданин покинул Россию.