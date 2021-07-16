Все пассажиры и экипаж разбившегося под Томском самолета Ан-28, по последним данным, остались живы

Их готовятся эвакуировать с места инцидента.

Самолет местной авиакомпании «Сибирская легкая авиация» летел в Томск из города Кедровый, на его борту находились 19 человек, в том числе 2 ребенка. Всех их планируется доставить в областной центр. При этом насколько серьезные повреждения получили люди, пока не уточняется. На место прибыли медики, а три томских больницы, перевели в режим повышенной готовности, передает агентство ТАСС.

Пока не ясны и причины крушения Ан-28. В авиакомпании утверждают, что самолет был исправен, а о неполадках экипаж не докладывал. При этом борт был вынужден перед вылетом задержаться на 10 часов из-за плохой погоды. Источники утверждают, что основными версиями инцидента считаются отказ двигателя и ошибка пилотирования. Официально в Следственном комитете, впрочем, пока о причинах крушения не говорят. Самому Ан-28 около 30 лет, при крушении он оказался серьезно поврежден.

Прокуратура уже начала свою проверку по факту крушения самолета, а Следственный комитет завел уголовное дело по статье об услугах, нарушающих требования безопасности.