В Санкт-Петербурге задержали автора баннера с портретами убитых журналистов и правозащитников

Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что речь идет о 31-летнем уроженце Ижевска, которого доставили в отдел полиции, опросили и затем отпустили. Он, по предварительной информации, признал причастность к появлению изображения. Мужчине грозит штраф по административной статье о размещении информационных материалов вне специально отведённых для этого мест.

На баннере, который появился накануне вечером на трансформаторной будке в Пушкарском саду, было несколько графических портретов, в том числе Анны Политковской и Бориса Немцова, и надпись «Герои дней минувших».

