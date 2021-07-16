Спасатели приземлились на месте жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском

Пассажиров воздушного судна готовятся эвакуировать. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС. На борту находились 19 человек, по предварительным данным, все они живы. Агентство Интерфакс сообщает, что самолет мог совершить жесткую посадку из-за отказа двигателя.

Сбой произошел спустя полчаса после взлета. Пилоты предупредили пассажиров о готовящейся аварийной посадке и смогли посадить Ан-28 на брюхо. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.