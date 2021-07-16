Люди с диагнозом СМА намерены выйти сегодня на пикет с требованием предоставить им лекарства. Они утверждают, что государство перестало это делать.

Люди с диагнозом спинально-мышечная атрофия, а также сочувствующие им выйдут к Министерству здравоохранения с требованием предоставить им возможность получить препарат рисдиплам. Об этом участник акции Даниил Максимов рассказал в интервью интернет-изданию «МБХ медиа». Девятнадцатилетний пациент хосписа «Дом с маяком» отметил, что с ноября 2020-ого года он и еще двести сорок человек бесплатно получали необходимое средство. Проблемы, по словам собеседника издания, начались в июне, потому что препарат поступил в продажу и обеспечивать им пациентов теперь должны региональные власти.

Максимов отметил, что получить разрешение от чиновников тяжело, генетического анализа, который бы подтвердил наличие СМА, недостаточно. Он добавил, что препарат, о котором идёт речь, стоит несколько десятков рублей, и отказами его предоставлять власти по сути приговорили больных к медленной смерти.

О трудностях с получением препаратов для людей с этой болезнью рассказала и глава ассоциации пациентов «Семьи СМА» Ольга Германенко. По её словам, есть только единичные случаи, когда взрослые добивались от властей выполнения закона, и то сделали они это через суды.

В прошлом году ассоциация «Семьи СМА» собрала по России данные почти о тысяче людей с этой болезнью. В фонде утверждают, что их на самом деле может быть в три раза больше.