В Москве с понедельника разрешат посещать кафе и рестораны без QR-кодов. Об этом сказал мэр Сергей Собянин, подчеркнув, что эта система выполнила свою задачу. Она проработала почти три недели.

При этом в России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от коронавируса – в стране еще почти 800 жертв эпидемии, и Москва остается среди лидеров по этому показателю. Главный санитарный врач Анна Попова при этом отметила, что ситуация ухудшается, прежде всего, в регионах. Попова добавила, что в стране сейчас принимаются все меры, чтобы остановить распространение коронавируса.