Под Томском нашли пропавший пассажирский самолет Ан-28

Пассажиры и члены экипажа самолета Ан-28 авиакомпании «Сила», который совершил аварийную посадку в Томской области живы, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании. «Все члены экипажа и пассажиры живы», — сказал он. Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО «Сила», сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).
2021-07-16T15:03:28+03:00
2021-07-16T15:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 16 июля 2021
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