Новым министром внутренних дел Украины назначен депутат от пропрезидентской партии. Представитель фракции «Слуга народа» Денис Монастырский сменит ушедшего в отставку на этой неделе Арсена Авакова. Кандидатуру нового главы МВД предложил президент Владимир Зеленский. Что касается предыдущего руководителя ведомства, то, как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на украинских экспертов, его уход связан с планами побороться за власть в ходе президентской гонки 2024-го года.