Трое детей пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. Их на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль. Об этом сообщает столичная прокуратура. Один ребенок в момент аварии находился в коляске. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД, на место вылетел вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Уточняется, что женщина-водитель, совершившая наезд, получила водительское удостоверение в прошлом году.
2021-07-16T14:34:24+03:00
2021-07-16T14:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 16 июля 2021
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