Трое детей пострадали в ДТП на юго-западе Москвы. Их на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль. Об этом сообщает столичная прокуратура. Один ребенок в момент аварии находился в коляске. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД, на место вылетел вертолет Центра экстренной медицинской помощи. Уточняется, что женщина-водитель, совершившая наезд, получила водительское удостоверение в прошлом году.