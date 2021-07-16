Причиной возможного крушения Ан-28 под Томском называют отказ двигателя или ошибку пилотов. Об этих двух основных версиях агентству ТАСС сказал источник в экстренных службах. При этом в оперативном штабе не исключают, что воздушное судно могло совершить жесткую посадку. Предварительно на борту самолета находится 17 человек. Сегодня он перестал выходить на связь, а позже на земле зафиксировали сигнал аварийного маяка. Сейчас Ан-28 ищут, в том числе, и с помощью вертолетов.