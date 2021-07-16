В севастопольские отели запретили заселять постояльцев, не переболевших коронавирусом или не сделавших прививку. О новых ограничениях, которые вступили в силу уже с сегодняшнего дня, сообщили вы городском управлении туризма. Раньше в отели заселяли и при наличии отрицательного ПЦР-теста. Местные власти отмечают, что тех, кто уже приехал на отдых без нужных документов, выселять не будут.

Об ужесточении мер в Севастополе говорили еще в прошлом месяце. На фоне вспышки заболеваемости в городе также пообещали гораздо активнее штрафовать за нарушение масочного режима.