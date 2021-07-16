В столичном регионе с понедельника отменяют QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил это тем, что эта система уже выполнила свою задачу. Она проработала в городе почти три недели.

Вслед за заявлением московских властей губернатор Подмосковья также сообщил об отмене цифровых кодов и связал это со стабилизацией заболеваемости коронавирусом в регионе. В Подмосковье также решили отменить ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях, а в Москве разрешат посещение детских игровых комнат и ночную работу заведений.