Актер и музыкант Петр Мамонов будет похоронен в Подмосковье в городе Верея, где он жил последние 25 лет, – рассказала его вдова Ольга Мамонова. Прощание пройдет завтра в Донском монастыре, начиная с 9:30.

Петр Мамонов – основатель и лидер группы «Звуки Му». Он снимался в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Царь» и «Остров». Музыкальный критик Артемий Троицкий отметил выдающийся актерский талант Мамонова. Впрочем, он уверен, что Мамонова запомнят разным. Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавируса.