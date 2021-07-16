В Госдуме заявляют о том, что отравление политика Алексея Навального могло быть инсценировано

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев назвал отравление Навального инсценировкой. Такой вывод он сделал после изучения доклада Организации по запрещению химического оружия. Комиссия Госдумы намерена направить в ОЗХО обращение с требованием провести новое расследование этого дела.