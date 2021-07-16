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Эксклюзив Эха 14:09, 16 июля 2021

По данным МК, журналист Роман Баданин покинул Россию

По данным МК, журналист Роман Баданин покинул Россию после того, как Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность его издания «Проект». Подробностей пока нет. Ранее Баданин сообщал, что в ближайшие дни будет недоступен для комментариев. Команда «Проекта» сегодня сообщила, что американская компания «Проект Медиа», признанная нежелательной, находится в стадии ликвидации, и российские журналисты больше не имеют с ней финансовых отношений. Коллектив намерен продолжать работу и пообещал новые расследования. «Журналистика – не преступление», – подчеркивается в заявлении.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил в эфире «Эха», что в России впервые признана нежелательной деятельность журналистской команды. По словам Чикова, деятельность отдельных журналистов не запрещена, однако многие из них включены в список иностранных агентов. Вчера в этом списке появилось восемь новых имен. Это сотрудники интернет-изданий «Проект» и «Открытые медиа», а также «Радио Свобода»*. Один из тех, кого российские власти объявили иноагентами, главный редактор издания Проект Роман Баданин, по образованию историк. Несмотря на это почти половина его жизни связана с журналистикой. Он начал ей заниматься в 2001м году. 10 лет работал в электронной «Газете.ру», в том числе редактором отдела политики. Оттуда ушёл в конце осени 11-го года. К этому привело несогласие с редакционной политикой. Баданин запретил коммерческой службе публиковать рекламу партии «Единая Россия», предпочтя баннеру с ней рекламу правозащитной организации «Голос» и проекта «Карта нарушений». Затем редакторские должности в журнале Forbes, газете РБК, телеканале «Дождь». Спустя год с лишним уехал учиться в США, на время сохранив свою должность на телеканале, а позже основал издание Проект, признанный вчера нежелательной организацией. Мария Железнова, также объявленная иноагентом, до «Проекта» почти 10 лет проработала в Ведомостях: в том числе отделе политики. Вела колонку «От редакции», потом стала редактором отдела мнений. Вот некоторые из ее публикаций – «Как превратить страйкбол в терроризм» о деле запрещенной в России организации анархистов Сеть или «Конституция по быстрому» — о подготовке поправок в основной закон. Корреспондент Пётр Маняхин, также попавший в чёрный список, из Новосибирска. Он делал студенческий журнал, закрытый из-за подозрений в гей-пропаганде. Позже работал в издании «Тайга.инфо» и ряде других, получил несколько премий в области СМИ, в том числе за статью о детях мигрантов. Ещё один журналист, получивший клеймо иноагент, Юлия Ярош – экономист по образованию. С начала нулевых стала пробовать себя на поприще журналистики. Была редактором газет «Ведомости» и «Коммерсант», а также руководила интернет-агентством экономической информации Прайм. Несколько лет назад возглавила издание «Открытые медиа».

В «черном списке» также оказалась корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Многие годы она занималась социальной журналистикой. *«Радио Свобода» российские власти также считают иностранным агентом.

В Кремле не считают статус иностранного агента запретом на профессию для журналистов. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы» на брифинге с журналистами. «Иностранный агент не означает запрета на работу. И СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность» – отметил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что журналисты с таким статусом могут продолжать работу «с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону».


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