По данным МК, журналист Роман Баданин покинул Россию после того, как Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность его издания «Проект». Подробностей пока нет. Ранее Баданин сообщал, что в ближайшие дни будет недоступен для комментариев. Команда «Проекта» сегодня сообщила, что американская компания «Проект Медиа», признанная нежелательной, находится в стадии ликвидации, и российские журналисты больше не имеют с ней финансовых отношений. Коллектив намерен продолжать работу и пообещал новые расследования. «Журналистика – не преступление», – подчеркивается в заявлении.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил в эфире «Эха», что в России впервые признана нежелательной деятельность журналистской команды. По словам Чикова, деятельность отдельных журналистов не запрещена, однако многие из них включены в список иностранных агентов. Вчера в этом списке появилось восемь новых имен. Это сотрудники интернет-изданий «Проект» и «Открытые медиа», а также «Радио Свобода»*. Один из тех, кого российские власти объявили иноагентами, главный редактор издания Проект Роман Баданин, по образованию историк. Несмотря на это почти половина его жизни связана с журналистикой. Он начал ей заниматься в 2001м году. 10 лет работал в электронной «Газете.ру», в том числе редактором отдела политики. Оттуда ушёл в конце осени 11-го года. К этому привело несогласие с редакционной политикой. Баданин запретил коммерческой службе публиковать рекламу партии «Единая Россия», предпочтя баннеру с ней рекламу правозащитной организации «Голос» и проекта «Карта нарушений». Затем редакторские должности в журнале Forbes, газете РБК, телеканале «Дождь». Спустя год с лишним уехал учиться в США, на время сохранив свою должность на телеканале, а позже основал издание Проект, признанный вчера нежелательной организацией. Мария Железнова, также объявленная иноагентом, до «Проекта» почти 10 лет проработала в Ведомостях: в том числе отделе политики. Вела колонку «От редакции», потом стала редактором отдела мнений. Вот некоторые из ее публикаций – «Как превратить страйкбол в терроризм» о деле запрещенной в России организации анархистов Сеть или «Конституция по быстрому» — о подготовке поправок в основной закон. Корреспондент Пётр Маняхин, также попавший в чёрный список, из Новосибирска. Он делал студенческий журнал, закрытый из-за подозрений в гей-пропаганде. Позже работал в издании «Тайга.инфо» и ряде других, получил несколько премий в области СМИ, в том числе за статью о детях мигрантов. Ещё один журналист, получивший клеймо иноагент, Юлия Ярош – экономист по образованию. С начала нулевых стала пробовать себя на поприще журналистики. Была редактором газет «Ведомости» и «Коммерсант», а также руководила интернет-агентством экономической информации Прайм. Несколько лет назад возглавила издание «Открытые медиа».

В «черном списке» также оказалась корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Многие годы она занималась социальной журналистикой. *«Радио Свобода» российские власти также считают иностранным агентом.

В Кремле не считают статус иностранного агента запретом на профессию для журналистов. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы» на брифинге с журналистами. «Иностранный агент не означает запрета на работу. И СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность» – отметил Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что журналисты с таким статусом могут продолжать работу «с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону».