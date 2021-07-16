Столичные власти утверждают, что в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 4 млн человек. Такие данные «Эху Москвы» предоставили в департаменте здравоохранения.

В мэрии уверяют, что темпы вакцинации в Москве выросли в 4 раза. Если до введения постановления об обязательных прививках их делали около 30 тысяч человек в день, то сейчас – более 120 тысяч, говорят в департаменте. Из них примерно пятая часть – это иностранцы. Всего за месяц с момента распоряжения об обязательной вакцинации, утверждают власти, было привито более 2 млн человек – это в шесть раз больше, чем месяцем ранее. При этом отмечается, что на такие темпы позволило выйти развитие инфраструктуры: в частности, переформатирование павильонов «Здоровая Москва» исключительно на прививочные пункты, а также открытие новых крупных центров в «Гостином дворе» и «Лужниках». Власти также уверяют, что нынешние темпы вакцинации в 120 тысяч человек в сутки – не предельные. Как утверждается, пункты готовы принимать на 30-40% больше желающих. Полностью же в Москве двумя компонентами вакцины привиты пока чуть более 2 млн человек, отметили в департаменте здравоохранение.

Постановление об обязательной вакцинации ряда категорий работников было принято в середине июня. Согласно документу, к 15 июля 60% сотрудников различных сфер должно было быть привито первым компонентом вакцины, а к 15 августа – вторым.

Эпидемиолог Покровский считает ношение масок необходимым фактором для снижения заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» академик Российской академии медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. «Как только количество людей, которые носят маски, увеличится, а это мы наблюдали где-то неделю назад, началось и снижение числа новых случаев. Вакцина же пока очень малое воздействие на ситуацию оказывает» – считает Покровский. Эпидемиолог считает, что не стоит пренебрегать мерами безопасности, ожидая, что вакцинация достигнет порога, при котором уровень заболеваемости снизится. «Обязательно нужно соблюдать более простые меры – носить маски, в первую очередь. Пока ни о каком уровне, при котором прекратится эпидемия, речь не идет, процесс вакцинации населения достаточно сложный. Но снизить заболеваемость могут более простые меры, среди них наиболее эффективно ношение масок. Вчера я видел в метро, что меньше половины людей ездят в маске в вагонах, отсюда и продолжающееся распространение вируса» – отметил Покровский. Эксперт обратил внимание на то, что мнения об уровне вакцинированного населения, необходимом для коллективного иммунитета расходятся. «Одни называют барьер 70 процентов, но в последнее время некоторые увеличивают до 80% и больше. Очень трудно сказать точно, потому что речь идет о двухкомпонентных вакцинах, большой перерыв между введением. Кроме того, проблему создает то, что уже появились рекомендации иммунизировать каждые полгода. А это говорит о том, что те, кто привились в начале года, у них может уже снизиться иммунитет» – заключил В.Покровский.