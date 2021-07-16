Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. И с той, и с другой стороны сегодня приходят схожие сообщения об обстрелах в районе Нахичевани и открытии ответного огня. О погибших и пострадавших не сообщается.



Соглашение о прекращении огня было заключено прошлой осенью после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняли друг друга в нарушениях еще на прошлой неделе.