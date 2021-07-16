В Белоруссии силовики пришли с обысками к журналистам. Как сообщает издание «Медиазона», следственные действия прошли у сотрудников польского телеканала «БелСат» и «Радио Свобода», признанного в России иностранным агентом. Многие журналисты задержаны. Что им вменяют, неясно.

Позавчера о массовых обысках и задержаниях сообщили правозащитные организации по всей стране. По подсчетам центра «Весна», за день силовики провели не менее полусотни обысков. В основном задержанных обвиняют по статьям об участии в массовых беспорядках и уклонении от уплаты налогов.