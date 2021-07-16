Собянин: Система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена с 19 июля

В Москве с понедельника отменяется система обязательных цифровых пропусков – так называемых QR-код-кодов – для ресторанов и кафе. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что отменить вход в рестораны по QR-кодам в Москве позволяет успешный ход вакцинации. «С 19-го июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение — было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций. В частности, от общественной организации Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России». Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали», — сообщил Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его оценке, ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, но за последние 4 недели наблюдается улучшение основных показателей, в том числе благодаря вакцинации.
2021-07-16T14:03:00+03:00
2021-07-16T14:03:04+03:00
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14:03, 16 июля 2021
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