Правительство ежедневно отслеживает динамику цен на продукты

Правительство на ежедневной основе отслеживает динамику розничных цен на продукты. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. «Еще до «Прямой линии» было поручение президента правительству самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке в РФ, и тщательно отслеживать конкретные случаи, когда мы сталкиваемся с резким ростом цен, совершенно необоснованным. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе» – рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, даже это не может застраховать от скачков цен. «О результатах мониторинга постоянно докладывают и постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах или тех или иных магазинах. Но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и они действуют» – заключил Песков.

На «Прямой линии с Владимиром Путиным» президенту был задан вопрос о том, почему в некоторых регионах бананы дешевле, чем морковь. Путин отметил, что правительство страны «иногда несвоевременно» принимает меры по поводу роста цен на продовольствие.